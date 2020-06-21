Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан: 2020 год заставил нас оценить по достоинству труд врачей и медсестер

    21.06.2020 12:16 TVC21 Новости - Общество

    По этому случаю празднования Дня медицинского работника, генеральный примар Кишинева Ион Чебан предоставил медработникам из столичных медицинских учреждений 100 дипломов в знак благодарности за их самоотверженность и профессионализм.

    – Уважаемые медицинские работники и фармацевты, сегодня я воздаю должное вашим заслугам, вам, чья миссия заключается в защите общественного здоровья. И хотя медицина прогрессирует, 2020 год преподал урок, который потребовал от всего человечества пересмотреть свои приоритеты и оценить по достоинству работу и самоотверженность медработников и фармацевтов. Мы переживаем очень сложный период, но вместе мы сможем его преодолеть. В свою очередь, мы хотели бы предложить вам большее, и мы делаем все, что в наших силах, – отметил Ион Чебан.

    Глава столицы поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд, назвав их героями наших дней.

    – От имени примэрии муниципия Кишинев и всех его жителей, по случаю Дня медицинского работника и фармацевта желаю вам мужества, сил и душевного равновесия как в личном, так и профессиональном плане. Благодарю за Ваш тяжелый и благородный труд. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим. Преклоняюсь перед всем медицинским персоналом! – сказал Ион Чебан.

     