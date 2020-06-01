Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Демидецкий о достижениях Додона: освободил страну и независимый прокурор

    01.06.2020 15:06 TVC21 Новости - Общество

    Одна из главных заслуг Игоря Додона, он переиграл Плахотнюка, и от него избавились. У страны появилась возможность вернуться в нормальное развитие. Лишь с ноября прошлого года Додон реально был у власти, но наступила пандемия. Свою мнение высказал руководитель представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий в передаче «Главное» с Ниной Димогло, сообщает eNews.

    -Осталось 5 месяцев до истечения президентского срока Игоря Додона. Будет ли он еще один срок президентом, еще неизвестно. В недавнем интервью он сказал, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться. Допустим, он все-таки будет бороться за второй мандат. Как вы думаете, есть ли у него достижения, которые можно записать ему в заслугу?

    «Безусловно, достижения есть. Давайте будем справедливыми и рациональными. Он был на посту почти 4 года. Но 3 года его КС  отстранял от должности, и фактически руководил страной, правительством и экономикой. Он не имел никакого влияния. Плюс в прошлом году, когда сменилось правительство, вся власть была в руках Майи Санду и блока ACUM».

    Демидецкий считает, что г-н Додон реально управлял страной с приходом правительства Кику. Времени было мало. Но он справился. Страна не вошла в пике, у нас не было таких оглушительных последствий. Это первое.

    «Второе, многие говорят о том, что Додон сотрудничал с демократами и Плахотнюком. А кто с ним боролся? Да, выходили на уличные протесты, но какая был эффективность? Он из-за них что ли сбежал из страны? Наоборот, он имел от них поддержку, правил страной, как хотел, и запад закрывал глаза на все злоупотребления и вопиющие беззакония».

    Журналист утверждает, что он вынужден был играть в игру Плахотнюка, иначе у него не было шансов. Да, у него самая мощная партия. Но он великолепно понимал, что, как со всеми, кто сыграл с Плахотнюком, Филат, Гимпу, Воронин, рано или поздно Плахотнюк и с ним расправится.

    «Во многом благодаря г-ну Додону, и тем, кто протестовал на улице, мы избавились от г-на Плахотнюка. Хотя я не до конца уверен. Видите, сколько есть желающих привести его обратно? И расследование дела Плахотнюка его заслуга.

    -Но это заслуга и г-на Стояногло.

    «Если бы у власти был Плахотнюк, не думаю, что Стояногло говорил бы так смело. У нас в стране за время правления Плахотнюка никогда не было независимого генпрокурора. В 2009 году я узнал, почему у нас продавались посты премьеров, прокуроров, судей, волосы дыбом вставали. Надо было потом эти суммы отбить, вернуть в партии. Это открывало масштабы такой сумасшедшей коррупции».

    Демидецкий уверен, что пойти против всего этого в лоб, было не рационально.

     

       