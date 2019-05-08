Ветераны получат к 9 мая по 10 тысяч леев

1253 человека получат единовременную материальную помощь по случаю 74-й годовщины окончания Второй мировой войны.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, материальная помощь в размере 10 000 леев будет предоставлена участникам Второй мировой войны.

Лица, приравненные к участникам Второй мировой войны получат по 5000 леев, а жены (супруги) участников Второй мировой войны - по тысяче леев.

Материальная помощь будет выплачиваться через почтовые отделения, начиная с сегодняшнего дня, 8 мая. В связи с этим, из Фонда поддержки населения было выделено 5 562 000 леев.