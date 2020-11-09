Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику: Момент, когда министры решили уйти в отставку, был неподходящим, учитывая, что страна находится в кризисе

    09.11.2020 11:53 TVC21 Новости - Политика
    Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по итогам рабочей встречи с президентом страны и председателем парламента. Кику утверждает, что момент, когда министры решили уйти в отставку, был неподходящим, учитывая, что страна находится в кризисе. «Мы проанализировали то, что сообщили представители ДПМ. Их позицию, что министров отзовут из правительства, мы принять не можем. В тех сложных условиях, в которых мы находимся, мы не можем позволить это», - сказал Кику. Напомним, что в субботу, 7 ноября, ДПМ приняла решение отозвать своих представителей из правительства сразу после инаугурации избранного президента, «чтобы дать ему возможность наладить эффективное сотрудничество с законодательной и исполнительной властями». Это Кристина Лесник, Игорь Шаров, Александр Пынзарь и Серджиу Рэйлян. Ранее была принята отставка главы МИДЕИ Олега Цули.  
    Обновлено ( 09.11.2020 11:58 )  