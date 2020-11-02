ЦИК завершила подсчет голосов: Санду набирает 36,16%, а Додон - 32,61%

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Маноле: ВСБ может запрашивать информацию, связанную с национальной безопасностью TVC21 Общество Высший совет безопасности обладает конституционным правом требовать от других административных органов и автономных ... 170

Рейдман: Расследование RISE – больше политика, чем уголовное расследование TVC21 Общество Фото: TVC21 Секретарь ЦК ПКРМ уверен, что не обязательно платить из бюджета большие деньги, чтобы получить ту или иную ... 356

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