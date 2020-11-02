ЦИК завершила подсчет голосов: Санду набирает 36,16%, а Додон - 32,61%

Центральная избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней. По данным ЦИКа, в первом туре президентских выборов лидирует Майя Санду.
Лидер PAS набрала 36.16% голосов. Второе место занял независимый кандидат Игорь Додон — 32,61% , а третье — Ренато Усатый — 16,90%. Виолетта Иванов - 6.49%, Андрей Нэстасе - 3.26%, Октавиан Цыку - 2,01%, Тудор Делиу - 1.37%, Дорин Киртоакэ - 1.20%. Через две недели граждан Молдовы снова будут ждать на избирательных участках поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы большинства. Борьба развернется между Майей Санду и Игорем Додоном. Во втором туре выборы признают состоявшимися, независимо от числа участников.
Обновлено ( 02.11.2020 11:25 )