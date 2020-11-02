Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    ЦИК завершила подсчет голосов: Санду набирает 36,16%, а Додон - 32,61%
      Центральная избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней. По данным ЦИКа, в первом туре президентских выборов лидирует ...
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    Кандидат в президенты от PAS Майя Санду реализовала свое право голоса на избирательном участке. ...
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    Явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах президента Молдовы составила к 9:30 - 5,3%, на выборах главы республики ...
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    Маноле: ВСБ может запрашивать информацию, связанную с национальной безопасностью
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    • ЦИК завершила подсчет голосов: Санду набирает 36,16%, а Додон - 32,61%

    02.11.2020 11:21 TVC21 Новости - Политика
      Центральная избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней. По данным ЦИКа, в первом туре президентских выборов лидирует Майя Санду. Лидер PAS набрала 36.16% голосов. Второе место занял независимый кандидат Игорь Додон — 32,61% , а третье — Ренато Усатый — 16,90%. Виолетта Иванов - 6.49%, Андрей Нэстасе - 3.26%, Октавиан Цыку - 2,01%, Тудор Делиу - 1.37%, Дорин Киртоакэ - 1.20%. Через две недели граждан Молдовы снова будут ждать на избирательных участках поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы большинства. Борьба развернется между Майей Санду и Игорем Додоном. Во втором туре выборы признают состоявшимися, независимо от числа участников.   
    Обновлено ( 02.11.2020 11:25 )  