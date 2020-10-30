Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В Румынии ночью произошло землетрясение магнитудой 4.2
    В Румынии ночью произошло землетрясение магнитудой 4.2. Эпицентр находился в румынском уезде Васлуй. Сила землетрясения, ...
    0
    Маноле: ВСБ может запрашивать информацию, связанную с национальной безопасностью
    Высший совет безопасности обладает конституционным правом требовать от других административных органов и автономных ...
    6
    Игорь Додон: Пенсионный возраст нужно снизить
    Об этом заявил Игорь Додон, участвующий в президентских выборах, которые должны состояться 1 ноября. ...
    11
    Рейдман: Расследование RISE – больше политика, чем уголовное расследование
    Фото: TVC21 Секретарь ЦК ПКРМ уверен, что не обязательно платить из бюджета большие деньги, чтобы получить ту или иную ...
    15
    Майя Санду: Нам есть что терять, если мы не пойдем на выборы
    Кандидат на пост президента от ПДС Майя Санду заявила, что граждане проиграют, если не пойдут на избирательные участки. ...
    8
    Нэстасе: Я никогда не разговаривал с Додоном отдельно, без Майи Санду
    Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, кандидат в президенты Республики Молдова, утверждает, что у него никогда не было отдельных ...
    9
    Рейдман: Некоторые отраслевые министерства некомпетентны.
    Фото: TVC21 Экс-депутат парламента РМ Олег Рейдман уверен, что некоторые министерства нельзя назвать компетентными. Об ...
    6
    Кику: Правительство в 2021 году планирует увеличить фонд оплаты труда в бюджетной сфере
      Порядка 1,8 млрд. леев будет направлено на повышение заработной платы врачей, а еще 1,2 млрд. леев - на повышение оплаты ...
    28
    Башкан призвала дипломатов и наблюдателей «лично убедиться в прозрачности выборов» в Гагаузии
    Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила со специальным заявлением, в котором выразила обеспокоенность попыткой «отдельных ...
    52
    Демидецкий: Вмешательство Запада во внутренние дела Молдовы выдают за “историю успеха”
    Представитель ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий оценил шансы главных кандидатов текущей предвыборной гонки Майи Санду ...
    118

    • Майя Санду: Нам есть что терять, если мы не пойдем на выборы

    30.10.2020 02:32 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат на пост президента от ПДС Майя Санду заявила, что граждане проиграют, если не пойдут на избирательные участки.

    По словам экс-премьера, только массовая явка может определить судьбу воскресных выборов и направит Молдову на верный путь, сообщает deschide.md

    «Нам всем есть что терять, если мы не пойдем на выборы. Но все может быть иначе! Все зависит от нас. От нашего голосования зависит, что станет с нами в будущем. Президентские выборы не решат всех проблем. Но они могут направить Молдову на правильный путь. Молдова может стать процветающей страной с хорошо оплачиваемой работой, с молодыми специалистами, с качественными инвестициями. С селами полными людьми и развитым бизнесом, с эффективным сельским хозяйством, хорошим образованием и качественными медицинскими услугами. Полными семьями и счастливыми детьми. И, самое главное, чтобы все люди были дома. Вот для чего я буду работать. Но без вас я не смогу. 1 ноября мы можем воздать должное. Мы можем направить Молдову на правильный путь!», - сказала Майя Санду в обращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

    Напомним, что президентские выборы состоятся 1 ноября. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов.

     