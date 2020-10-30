Майя Санду: Нам есть что терять, если мы не пойдем на выборы

Кандидат на пост президента от ПДС Майя Санду заявила, что граждане проиграют, если не пойдут на избирательные участки.

По словам экс-премьера, только массовая явка может определить судьбу воскресных выборов и направит Молдову на верный путь, сообщает deschide.md

«Нам всем есть что терять, если мы не пойдем на выборы. Но все может быть иначе! Все зависит от нас. От нашего голосования зависит, что станет с нами в будущем. Президентские выборы не решат всех проблем. Но они могут направить Молдову на правильный путь. Молдова может стать процветающей страной с хорошо оплачиваемой работой, с молодыми специалистами, с качественными инвестициями. С селами полными людьми и развитым бизнесом, с эффективным сельским хозяйством, хорошим образованием и качественными медицинскими услугами. Полными семьями и счастливыми детьми. И, самое главное, чтобы все люди были дома. Вот для чего я буду работать. Но без вас я не смогу. 1 ноября мы можем воздать должное. Мы можем направить Молдову на правильный путь!», - сказала Майя Санду в обращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

Напомним, что президентские выборы состоятся 1 ноября. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов.