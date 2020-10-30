Нэстасе: Я никогда не разговаривал с Додоном отдельно, без Майи Санду

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, кандидат в президенты Республики Молдова, утверждает, что у него никогда не было отдельных соглашений с Игорем Додоном или другими политиками.

Это заявление было сделано в ходе предвыборных дебатов и стало ответом на заявления представителя PAS Игоря Гросу, передает stiri.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Депутат PAS заявил, что правительство Санду пало из-за «договоренностей», которых не удалось достичь с Игорем Додоном. Речь идет о назначении некоторых судей и прокуроров.

"В то время я никогда не разговаривал с Додоном отдельно, без Майи Санду. Я не знаю, о каких договоренностях идет речь", - сказал Нэстасе.