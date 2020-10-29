Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Башкан призвала дипломатов и наблюдателей «лично убедиться в прозрачности выборов» в Гагаузии

    29.10.2020 19:20 TVC21 Новости - Политика

    Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила со специальным заявлением, в котором выразила обеспокоенность попыткой «отдельных политических сил» использовать Гагаузию в электоральных целях.

    Как отмечает глава автономии, «в республиканской прессе уже звучат предположения о том, что итоги голосования 1 ноября будут сфальсифицированы на территории Гагаузской автономии», а «на жителей Гагаузии навешиваются ярлыки «сепаратистов» и «пятой колонны». 

    Башкан подчеркнула, что в автономии все электоральные конкуренты пользуются абсолютно равными возможностями по организации агитационной кампании и делегированию своих представителей и наблюдателей в избирательные органы. Она также заверила, что весь процесс волеизъявления избирателями региона будет проходить в строгом соответствии с национальным выборным законодательством.

    «Обращаюсь с просьбой к дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова, международным и национальным наблюдателям в день выборов, 1 ноября, посетить избирательные участки в населенных пунктах АТО Гагаузия и убедиться лично в прозрачности и объективности электорального процесса на территории автономии», - заявила Ирина Влах.

    Она также призвала всех конкурентов, политических аналитиков и журналистов «не использовать в отношении жителей Гагаузии язык вражды и ненависти и оперировать только проверенными фактами и достоверной информацией».

     