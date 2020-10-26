Нэстасе: Я не держусь за место председателя партии

Кандидат в президенты от Платформы DA Андрей Нэстасе отметил, что он не держится за место председателя партии.

Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковски.

Ведущая отметила, что во многих странах распространено такое явление, когда лидер проигравшей партии на выборах уходит с поста председателя политического формирования.

"Вы готовы поступить так же?", - спросила Бураковски.

"Я был готов покинуть пост председателя и тогда, когда я не проиграл выборы, в 2016 году. Моя партия настаивала тогда на том, чтобы я участвовал в выборах. Я сказал, что у нас будет единый кандидат и сдержал свое слово, сняв свою кандидатуру с выборов. Я тогда хотел подать в отставку. Мои коллеги сказали, что это не моя вина, что я все делал для страны. Я не держусь за кресло", - отметил Нэстасе.