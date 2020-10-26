Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: Мы в Молдове говорим на разных языках, но грабят нас одинаково

    26.10.2020 12:00 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат в президенты, председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду обратилась к избирателям на русском языке. Видео с обращением было размещено на ее странице в социальной сети.

    «Мы в Молдове говорим на разных языках, принадлежим разным этническим группам, смотрим разные телевизионные программы, но у нас общие интересы. В моих поездках по стране я встречаюсь с представителями всех национальностей Республики Молдова. Люди везде хотят одного и того же: элементарных условий для нормальной жизни у себя дома; компетентного и честного руководства, которое слышит, понимает и решает проблемы людей; рабочих мест, зарплат и пенсий; нормальной медицины и образования», - считает Санду.

    По ее словам, каждый житель Молдовы мечтает о том, чтобы мог с гордостью называть себя гражданином этой страны, поэтому общая цель народа республики заключается в создании здорового и функционального государства.

    «Когда в руководстве сплошные родственники или кумовья, а министерства используют для личного обогащения, глупо спрашивать о том, кто страдает от этого больше. Грабят нас всех одинаково. У нас у всех общие цели и общая программа действий, независимо от языка, на котором мы говорим, или этнического происхождения. Молдова – все мы, у нас общее прошлое и общее будущее. Молдова была и будет нашим общим домом, о котором мы должны заботиться вместе», - заявила кандидат в президенты.

     