Додон – Санду: Вы вступите в коалицию, никуда не денетесь

Игорь Додон выразил уверенность, что лидер ПДС Майя Санду снова сформирует альянс с ПСРМ, как это уже было в 2019 году.

«С кем вы будете заключать союз - с Шором, Канду, Плахотнюком? Вы придете, и мы сядем за стол переговоров», - сказал глава государства в передаче «Игорь Додон отвечает», сообщает zugo.md

Игорь Додон направил сообщение своим политическим оппонентам.

«Не стоит выводить людей на улицу. Я расскажу вам, что будет дальше. Вы думаете, что у вас будет благородная идея, но за ней будут стоять бежавшие из страны олигархи, которые выведут несколько групп «цуциков», как в прошлом году. И госпожа, которая сейчас клянется, что никогда не вступит в коалицию с Додоном, поступит так, как и в тот раз. Вы сформируете коалицию с Додоном, никуда не денетесь. Будет так же, как и в прошлом году», - сказал Додон.

«Шор, Канду, Плахотнюк будут использовать вас как фасад, а сами устроят дестабилизацию в стране и сделают вас виновными. Поэтому подумайте очень хорошо», - добавил президент, отметив, что не собирается выводить людей на улицы, вне зависимости от результатов президентских выборов.