Канду: Мы приняли к сведению решение коллег

Андриан Канду отреагировал на массовый уход из парламентской группы депутатов Pro Moldova.

Группу уже покинули Серджиу Сырбу, Григоре Репещук и Элеонора Граур, передает nokta.md

«Pro Moldova — молодая, оппозиционная и свободная партия. Люди свободны присоединяться к команде, рисковать и критиковать, но также могут уйти.

В процессе построения партии мы можем потерять коллег, но мы обязательно найдем новых друзей и приверженцев тех идей, которые продвигаем. Мы приняли к сведению решение коллег, надеемся, что они найдут себя в новом формате.

Наша позиция остается прежней — Додон должен уйти», — заявил Канду.