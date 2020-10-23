Филип: Я уверен, что досрочные парламентские выборы не состоятся

Лидер ДПМ Павел Филип считает, что в ближайшее время в Молдове не будет внеочередных парламентских выборов, поскольку это может привести к глубокому политическому кризису в стране.

"Я уверен, что досрочные парламентские выборы не состоятся, потому что никто не сможет аргументировать такое решение, которое помимо экономического кризиса ввергнет страну в политический кризис", - сказал Филип в рамках программы UNInterviu, цитирует unimedia.info

"Я не думаю, что есть политический лидер, который возьмется за это. Напротив, я считаю, что ДПМ поддержит баланс между всеми политическими силами, создаст условия для диалога, чтобы не допустить полного хаоса после этих выборов. Так же как этим летом нам удалось посадить их за один стол и сформировать рабочие группы для решения проблем в образовании и сельском хозяйстве, так и на этот раз у нас получится", - считает председатель ДПМ.