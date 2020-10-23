Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Более 1 тыс. наблюдателей будут вести мониторинг выборов в Молдове
    За президентскими выборами в Молдове будут следить более 1 тыс. национальных наблюдателей и 191 - международный. Срок ...
    14
    Додон – Санду: Вы вступите в коалицию, никуда не денетесь
    Игорь Додон выразил уверенность, что лидер ПДС Майя Санду снова сформирует альянс с ПСРМ, как это уже было в 2019 году. ...
    61
    Канду: Мы приняли к сведению решение коллег
    Андриан Канду отреагировал на массовый уход из парламентской группы депутатов Pro Moldova. ...
    47
    Филип: Я уверен, что досрочные парламентские выборы не состоятся
    Лидер ДПМ Павел Филип считает, что в ближайшее время в Молдове не будет внеочередных парламентских выборов, поскольку ...
    60
    Санду: Народ просил заключить союз с ПСРМ, чтобы избавиться от Плахотнюка
    Лидера ПДС Майю Санду спросили, почему она нарушила собственное соглашение, подписанное на глазах у граждан о том, что ...
    48
    Нэстасе: Я не подписываю бумаги, я делаю конкретные дела
    Кандидат в президенты от Платформы DA Андрей Нэстасе отметил, что он не любит подписывать бумаги, он делает конкретные ...
    30
    Михалко выразил озабоченность в связи с нападками на гражданское общество и СМИ
    Посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко выразил озабоченность в связи с нападками на гражданское общество ...
    102
    Евродепутат: ЕС не интересует политическая ориентация кандидата
    Евросоюз надеется, что президентские выборы этого года в Молдове будут свободными, справедливыми и равными для всех ...
    103
    Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии
    Об этом на сегодняшнем брифинге для прессы сообщил генпрокурор Александр Стояногло. ...
    214
    Наблюдатели от СНГ положительно оценивают ход подготовки к выборам президента Молдовы
    Группа наблюдателей от СНГ, которая находится в Молдове с 12 октября, не зарегистрировала серьезных нарушений при подготовке ...
    156

    • Филип: Я уверен, что досрочные парламентские выборы не состоятся

    23.10.2020 19:53 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ДПМ Павел Филип считает, что в ближайшее время в Молдове не будет внеочередных парламентских выборов, поскольку это может привести к глубокому политическому кризису в стране.

    "Я уверен, что досрочные парламентские выборы не состоятся, потому что никто не сможет аргументировать такое решение, которое помимо экономического кризиса ввергнет страну в политический кризис", - сказал Филип в рамках программы UNInterviu, цитирует unimedia.info

    "Я не думаю, что есть политический лидер, который возьмется за это. Напротив, я считаю, что ДПМ поддержит баланс между всеми политическими силами, создаст условия для диалога, чтобы не допустить полного хаоса после этих выборов. Так же как этим летом нам удалось посадить их за один стол и сформировать рабочие группы для решения проблем в образовании и сельском хозяйстве, так и на этот раз у нас получится", - считает председатель ДПМ.

     