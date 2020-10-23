Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: Народ просил заключить союз с ПСРМ, чтобы избавиться от Плахотнюка

    23.10.2020 19:49 TVC21 Новости - Политика

    Лидера ПДС Майю Санду спросили, почему она нарушила собственное соглашение, подписанное на глазах у граждан о том, что она никогда не пойдет на союз с ДПМ или ПСРМ.

    Экс-премьер пояснила, что это была просьба народа заключить союз с ПСРМ, чтобы избавиться от Плахотнюка, пишет paranteze.md

    «После выборов в феврале 2019 года, которые были сфальсифицированы, мы оказались в ситуации, когда у блока ACUM не было большинства. Спустя три месяца люди просили нас об этом, потому что союз с социалистами был единственным выходом, чтобы избавиться от Плахотнюка», - пояснила лидер ПДС.

    Майя Санду подчеркнула, что это освободило страну от опасного тандема «Плахотнюк-Додон», и теперь с Игорем Додоном будет легче бороться.

    Напомним, что альянс бывшего блока ACUM и ПСРМ часто называли «Альянсом Козака», поскольку он был сформирован только после того, как Дмитрий Козак побывал в Кишиневе.

    Летом 2019 года у Козака были отдельные встречи с Игорем Додоном, а также с лидерами бывшего блока ACUM Майей Санду и Андреем Нэстасе.

    Сформировав тогда большинство, блок ACUM и Игорь Додон стали контролировать все госструктуры.

     