Санду: Народ просил заключить союз с ПСРМ, чтобы избавиться от Плахотнюка

Лидера ПДС Майю Санду спросили, почему она нарушила собственное соглашение, подписанное на глазах у граждан о том, что она никогда не пойдет на союз с ДПМ или ПСРМ.

Экс-премьер пояснила, что это была просьба народа заключить союз с ПСРМ, чтобы избавиться от Плахотнюка, пишет paranteze.md

«После выборов в феврале 2019 года, которые были сфальсифицированы, мы оказались в ситуации, когда у блока ACUM не было большинства. Спустя три месяца люди просили нас об этом, потому что союз с социалистами был единственным выходом, чтобы избавиться от Плахотнюка», - пояснила лидер ПДС.

Майя Санду подчеркнула, что это освободило страну от опасного тандема «Плахотнюк-Додон», и теперь с Игорем Додоном будет легче бороться.

Напомним, что альянс бывшего блока ACUM и ПСРМ часто называли «Альянсом Козака», поскольку он был сформирован только после того, как Дмитрий Козак побывал в Кишиневе.

Летом 2019 года у Козака были отдельные встречи с Игорем Додоном, а также с лидерами бывшего блока ACUM Майей Санду и Андреем Нэстасе.

Сформировав тогда большинство, блок ACUM и Игорь Додон стали контролировать все госструктуры.