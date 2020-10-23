Нэстасе: Я не подписываю бумаги, я делаю конкретные дела

Кандидат в президенты от Платформы DA Андрей Нэстасе отметил, что он не любит подписывать бумаги, он делает конкретные дела.

Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковски.

Ведущая отметила, что Майя Санду предложила коллегам договориться о совместных усилиях и подписать декларацию о недопущении фальсификации на выборах, но Андрей Нэстасе отказался подписывать декларацию, пишет point.md.

"Я не подписал ее, потому что я вообще не подписываю бумаги. Я уже привык к тому, что люди подписывают бумаги, а на второй день не соблюдают прописанные в них условия. Я говорю не про бумаги, а про действия. Я не занимаюсь пиаром", - отметил Нэстасе.

Он добавил, что сегодня нашей стране нужны конкретные действия.

"Каковы конкретные действия по недопущению фальсификации на выборах?, - спросила Бураковски.

"Для этого есть наблюдатели, наши представители", - добавил Нэстасе.