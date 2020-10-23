Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе: Я не подписываю бумаги, я делаю конкретные дела

    23.10.2020 19:42 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат в президенты от Платформы DA Андрей Нэстасе отметил, что он не любит подписывать бумаги, он делает конкретные дела.

    Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковски.

    Ведущая отметила, что Майя Санду предложила коллегам договориться о совместных усилиях и подписать декларацию о недопущении фальсификации на выборах, но Андрей Нэстасе отказался подписывать декларацию, пишет point.md.

    "Я не подписал ее, потому что я вообще не подписываю бумаги. Я уже привык к тому, что люди подписывают бумаги, а на второй день не соблюдают прописанные в них условия. Я говорю не про бумаги, а про действия. Я не занимаюсь пиаром", - отметил Нэстасе.

    Он добавил, что сегодня нашей стране нужны конкретные действия.

    "Каковы конкретные действия по недопущению фальсификации на выборах?, - спросила Бураковски.

    "Для этого есть наблюдатели, наши представители", - добавил Нэстасе.

     

     