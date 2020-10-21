Штаб Додона о заявлениях Санду: Увидим, кто должен уйти из политики

После выборов всем станет известно, кто должен уйти из молдавской политики. Так ответили в избирательном штабе кандидата в президенты Игоря Додона на заявления кандидата от PAS Майи Санду о том, что президент должен подать в отставку.

«Г-жа Майя Санду либо стала жертвой обмана СМИ, либо нечестно пытается воспользоваться этим обманом на выборах. Мы призываем кандидата проявить терпение до выборов, чтобы увидеть, кого предпочитают граждане и какие кандидаты должны уйти из молдавской политики», – сообщили в штабе президента, передает tv8.md

Напомним, накануне в эфире программы Cutia neagră, Майя Санду заявила, что расследование Центра “Досье” и RISE Moldova о “связях Игоря Додона с Кремлем и российскими спецслужбами”, показало слабость государства, в котором президентом могут управлять извне, а государственные институты не способны предотвратить это.