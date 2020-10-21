Майя Санду обещает добиться миллиардных инвестиций из Европы

Европейские инвестиции в размере двух миллиардов леев. Именно столько намерена ежегодно привлекать для модернизации сел Республики Молдова кандидат в президенты от ПДС Майя Санду.

В опубликованном в социальной сети видеоролике лидер ПДС утверждает, что если она станет главой государства, то будет выступать за то, чтобы у людей в сёлах, как и в городах, была хорошая жизнь на родине, передает tvc.md

Майя Санду добавила, что местные примэрии получат прямой доступ к европейским фондам. Имя кандидата в президенты от ПДС находится под шестым номером в бюллетене для голосования.

«Благодаря европейским партнерам мы будем получать ресурсы для каждого села на создание рабочих мест, на водоснабжение и канализацию, на ремонт школ и детских садов, на систему управления отходами, на книжные фонды для сельских библиотек, а также на стипендии для талантливых сельских детей», - сказала Санду.