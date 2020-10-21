Андрей Нэстасе: Я стану гарантом независимости правосудия в стране

Кандидат в президенты страны от Партии «Платформа достоинства и правды» (ППДП) Андрей Нэстасе заявил, что будет гарантом независимости правосудия и не позволит, чтобы судьи и прокуроры не выполняли свою работу вовремя.

По его словам, на встречах с избирателями вопрос безопасности граждан и национальной безопасности поднимался бесчисленное количество раз. Нэстасе, таким образом, хотел подчеркнуть, что, если он станет президентом, то будет иметь «нулевую терпимость к преступному миру». При этом кандидат на пост главы государства сообщил, что потребует от МВД возобновить проект по устранению всех коррумпированных персонажей, передает trm.md

«Нет никаких причин для того, чтобы уголовное дело с национальным резонансом длилось годами. Когда я стану президентом, в Республике Молдова такого больше никогда не повторится. Сразу после вступления в должность президента я публично призову как прокурорский корпус, так и Высший совет магистратуры к реорганизации», - сказал Нэстасе.

Андрей Нэстасе в бюллетене для голосования следует под номером два.