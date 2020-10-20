Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: комиссия по изменению Конституции Молдовы представит поправки в 2021 году

    20.10.2020 14:24 TVC21 Новости - Политика

    Комиссия по реформированию молдавской конституции представит планируемые изменения в 2021 году.

    Об этом сообщил в понедельник президент Молдовы Игорь Додон в открытом интервью в формате онлайн первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

    "Мы запустили этот процесс до начала избирательной кампании. Я создал комиссию по конституционной реформе. Мы намерены в следующем году закончить разработку изменений в конституцию и предложить их для рассмотрения, - сказал он. - Если парламент не поддержит, тогда я намерен выйти с этим предложением на конституционный референдум".

    "Эти полномочия не для Додона. Это полномочия для следующего президента. У меня второй мандат крайний, президент больше не имеет права баллотироваться", - пояснил он.

    Ранее Додон высказался за расширение полномочий главы республики. В начале сентября он опубликовал обращение, в котором предложил созданной в июле комиссии по реформированию конституции рассмотреть такую возможность.

    Изначально планировалось, что члены комиссии внесут поправки в деятельность Конституционного суда РМ, который не раз оказывался в центре громких политических скандалов. В частности, депутаты с его помощью не раз продвигали решения, с которыми не был согласен президент.

     