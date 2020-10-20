Усатый: Сразу после президентских выборов распущу парламент

Фото: TVC21

Кандидат в президенты от “Нашей Партии” Ренато Усатый намерен распустить парламент сразу после выборов главы государства, которые состоятся в ноябре.

По его словам, нынешний состав законодательного органа давно дискредитировал себя из-за массовых “продаж” депутатов. Об этом Ренато Усатый говорил 19 октября на встрече с жителями Окницкого района, передает 1news.md

“Задача N1 в должности президента – распустить парламент, который сегодня является главным “публичным домом” в нашей стране. У нас пенсионеры умирают с голоду, а за те суммы, за которые продаются депутаты, можно купить дом в Италии или во Франции”, – заявил кандидат в президенты от “Нашей Партии”.

Ренато Усатый отметил, что среди его других приоритетов – жёсткая борьба с коррупцией, разработка плана модернизации страны лучшими мировыми экспертами, а также предоставление молодежи возможности приобрести жильё в ипотеку под 0% годовых.

“Сегодня нельзя больше допускать ошибок, потому что любая ошибка дальше приведёт к уничтожению нашей страны. Мы разработали проект для молодых специалистов и для молодых семей, чтобы они имели возможность покупать квартиры и дома в ипотеку под 0% годовых. Эти деньги в резерве Нацбанка есть”, – сказал Ренато Усатый.

Люди говорят, что разочарованы и в партиях, и в конкретных политиках, и в политике в целом. Ренато Усатый отметил, что перед выборами чиновники воруют, а перед выборами врут, подкупают и устраивают провокации. В Окнице была очередная: снова несколько представителей “социалистической ячейки” задавали вопросы из пропагандистского арсенала властей.

“Призвал людей не верить клевете и пропагандистским уловкам, а сконцентрироваться на главном: Молдову нужно 1 ноября избавить от заказчиков всей этой промывки мозгов. Они морочат нам голову, чтобы мы не видели, как они тащат всё, что попадается под руку. Попрощаемся с этими клептоманами, и начнет менять жизнь граждан к лучшему. Уже через 12 дней мы должны дать старт настоящим преобразованиям в стране”, – написал Ренато Усатый на своей странице в Facebook.

Кандидат “Нашей Партии” встретился также с жителями Атак, городе на реке. К сожалению, этот факт не повлиял ни на его инфраструктуру, ни на социальную сферу: всё в запустении. Местные жители, как и люди по всей стране, жалуются на бедность и разруху.

“Отвечая на стандартные вопросы журналистов о политическом векторе Молдовы, я не устаю повторять, что нам пора начинать дружить в первую очередь с соседями, перестать мыслить “векторами”. Пока мы спорим о них, чиновники тихо воруют. Молдова – небольшая страна, соседа всего два. Её выгодное географическое положение ещё никто из представителей власти не пытался легально использовать для развития страны, не довел до конца ни одного совместного проекта с Украиной и Румынией. Зато наши власти всегда хорошо “зарабатывали” на этом географическом положении по теневым схемам. Всей этой контрабанде под начальственным прикрытием пора положить конец. Мы будем развивать отношения с соседями таким образом, чтобы это приносило пользу всем гражданам, а не только некоторым избранным”, – отметил Ренато Усатый.