Тудор Делиу: Ложные обещания избирателям тоже форма коррупции

Кандидат на пост президента от ЛДПМ Тудор Делиу провел серию встреч с избирателями из северных районов Молдовы.

В ходе встреч с гражданами либерал-демократ обсудил проблемы, с которыми сталкиваются люди, сообщает trm.md.

«Давать людям ложные обещания также является формой коррупции», - подчеркнул кандидат в президенты.

Избирательная программа Тудора Делиу основана на шести компонентах. Она направлена на защиту демократии, прав человека и основных свобод, а также на гарантию суверенитета и территориальной целостности страны. Еще один приоритет - строгое соблюдение принципа разделения властей в государстве. Он также обещает привлекать к работе только профессиональных и честных людей.

Выборы президента пройдут 1 ноября 2020 года. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов.