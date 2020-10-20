Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Брагиш: Опыт Китая в преодолении бедности может быть использован в Молдове
     «История Китая в борьбе с бедностью заслуживает того, чтобы мир увидел реальные результаты, и смог позаимствовать ...
    17
    Додон: комиссия по изменению Конституции Молдовы представит поправки в 2021 году
    Комиссия по реформированию молдавской конституции представит планируемые изменения в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник ...
    25
    Усатый: Сразу после президентских выборов распущу парламент
    Фото: TVC21 Кандидат в президенты от “Нашей Партии” Ренато Усатый намерен распустить парламент сразу после выборов ...
    40
    Тудор Делиу: Ложные обещания избирателям тоже форма коррупции
    Кандидат на пост президента от ЛДПМ Тудор Делиу провел серию встреч с избирателями из северных районов Молдовы. В ходе ...
    24
    ЦИК опубликовала адреса избирательных участков за рубежом
    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила, где за пределами Республики Молдова можно будет молдавским гражданам ...
    87
    Чебан: Столица к отопительному сезону готова
    Фото: TVC21 Муниципальные власти столицы объявили о готовности к началу отопительного сезона 2020-2021 годов, сообщает eNews. О ...
    150
    Михалко: ЕС внимательно следит за всем избирательным процессом
    Европейский союз внимательно следит за избирательным процессом, включая предвыборную кампанию, и будет продолжать следить ...
    152
    Цыку: Молдова должна вернуться к административной модели уездов
    Молдова должна вернуться к административной модели уездов с широкой автономией по образцу Румынии. ...
    108
    Нэстасе заявил, что знает, как решить приднестровский вопрос
    Кандидат Платформы DA на пост президента Андрей Нэстасе убежден, что приднестровскую проблему можно решить. В ходе ...
    114
    Избиратели могут подавать заявления о голосовании по месту нахождения
    Центральная избирательная комиссия сообщает, что с 17 по 31 октября включительноможно подавать заявления о голосовании ...
    159

    • Тудор Делиу: Ложные обещания избирателям тоже форма коррупции

    20.10.2020 14:15 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат на пост президента от ЛДПМ Тудор Делиу провел серию встреч с избирателями из северных районов Молдовы.

    В ходе встреч с гражданами либерал-демократ обсудил проблемы, с которыми сталкиваются люди, сообщает trm.md.

    «Давать людям ложные обещания также является формой коррупции», - подчеркнул кандидат в президенты.

    Избирательная программа Тудора Делиу основана на шести компонентах. Она направлена на защиту демократии, прав человека и основных свобод, а также на гарантию суверенитета и территориальной целостности страны. Еще один приоритет - строгое соблюдение принципа разделения властей в государстве. Он также обещает привлекать к работе только профессиональных и честных людей.

    Выборы президента пройдут 1 ноября 2020 года. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов.

     