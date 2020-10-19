Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Цыку: Молдова должна вернуться к административной модели уездов

    19.10.2020 15:47 TVC21 Новости - Политика

    Молдова должна вернуться к административной модели уездов с широкой автономией по образцу Румынии.

    Об этом заявил кандидат от Партии национального единства на президентских выборах Октавиан Цыку, передает publika.md

    В интервью порталу nordnews.md Цыку заявил, что такое преобразование принесет больше денег в местные бюджеты:

    "Необходима административная реформа, основанная на децентрализации и компактных уездных единицах, что в Румынии привело к потрясающим результатам. Только представьте себе, что в Румынии семь уездов богаче, чем Республика Молдова. Было пять, сейчас семь. Автономия любого румынского уезда шире, чем в Гагаузии".

    Выступающий за объединение с Румынией Октавиан Цыку говорит, что готов отказаться от любой должности в государстве, если молдавские власти передадут все полномочия парламенту и правительству в Бухаресте. Это обеспечит доступ к европейским фондам и инвестициям, считает кандидат ПНЕ.

    Октавиан Цыку занимает седьмое место в избирательном бюллетене.

     