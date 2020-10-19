Нэстасе заявил, что знает, как решить приднестровский вопрос

Кандидат Платформы DA на пост президента Андрей Нэстасе убежден, что приднестровскую проблему можно решить.

В ходе предвыборных дебатов на телеканале TVR Moldova политик заявил, что «Приднестровье ни с кем не обсуждается, его нужно возвращать», сообщает cotidianul.md

Нэстасе подчеркнул, что этот вопрос является приоритетом для него и его команды и что он намерен решить эту проблему очень быстро, независимо от того, насколько велики дипломатические усилия, которые ему придется приложить.

«Приднестровье ни с кем не обсуждается, Приднестровье нужно вернуть. И я решительный человек, который решит вопрос дипломатическим путем, путем демократизации и демилитаризации этого региона. Я решу этот вопрос, потому что знаю, как это сделать, и заверяю вас, что Приднестровье можно вернуть!», - сказал Андрей Нэстасе.

Напомним, что выборы президента в Молдове пройдут 1 ноября 2020 года.