Владимир Чеботарь заявил, что будет новое парламентское большинство

Pro-Moldova будет участвовать в создании новой, лучшей коалиции, но только не с Игорем Додоном. И мы будем работать для народа. Такова точка зрения Владимира Чеботаря, депутата парламента от партии Pro-Moldova, которую он высказал в программе «Главное» с Лилией Бураковски, передает eNews.

-Будет у нас новое парламентское большинство?

«Конечно, будет. С Pro-Moldova. Но мы не будем создавать коалицию с Игорем Додоном. Об этом мы поговорим, когда наступит время, а пока преждевременно. Новое большинство будет лучше, чем сейчас, оно будет работать для народа».

-Вы виделись с Плахотнюком?

«Я виделся, когда – не скажу. Депутаты Pro-Moldova вылетали в Стамбул. Тогда мы не виделись с г-ном Плахотнюком. Я свободный человек и имею право видеться, с кем хочу».

-Вы гражданин РМ, а он находится в розыске, вы должны были бы сообщить, где он находится.

«Меня никто не спросил. Спросят – скажу».

-А что он сказал, собирается сюда вернуться?

«Нет, не собирается».

-Разговоры о том, что он из-за границы, как кукловод, продолжает влиять и расставлять людей, это только разговоры?

«Это абсолютно не так, по крайней мере в отношении меня и коллег, с которыми я общаюсь. Я вас уверяю, что в Pro-Moldova никто извне никому не может давать никакие указания», утверждает Чеботарь».