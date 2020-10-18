Григорий Новак: Некоторые депутаты из блока ACUM хотят коалицию с ПСРМ

В кулуарах законодательного органа многие обсуждают ситуацию и не хотят досрочных парламентских выборов. Депутаты склоняются к тому, чтобы переформатировать большинство и работать.

Об этом в программе «Главное» с Лилией Бураковскизаявил Григорий Новак, депутат парламента РМ от ПСРМ, сообщает eNews.

-Будет ли переформатирование, чтобы было стабильное парламентское большинство. Будет ли у социалистов возможность, кого-то еще пригласить в коалицию, либо расторгнуть ее с демократами, чтобы создать с кем-то другим?

«Мы обсуждали разные сценарии, которые теоретически могут быть, в том числе и досрочные парламентские выборы. В кулуарах очень многие хотят работать по-прежнему. Многие не хотят досрочных парламентских выборов. Они не скажут вам напрямую в студии или на пресс-конференции накануне выборов. Нынешний состав парламента далеко не соответствует результатам голосования граждан».

-ACUM разделился на две фракции. Кто из них говорит, что они готовы работать с социалистами?

«Не хочу комментировать за них. Многие депутаты очень жалеют о том, что нас намеренно оттолкнули на разрыв этой коалиции».

-Я слышала больше сожалений от Платформы Да?

«Конечно. Майя Санду ни с кем не советовалась. Ладно, с нами. Но с коллегами по блоку… Мы привели очень много доводов, и КС подтвердил, что мы правы, что касается Закона о прокуратуре. Санду понимала, куда идет и на что идет. Ей было очень невыгодно идти на президентские выборы с поста премьера. Она должна была уйти и заняться предвыборной кампанией», уверен Новак.