Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: С 1 декабря возможен возврат к свободному передвижению с Приднестровьем

    17.10.2020 11:20 TVC21 Новости - Политика

    С 1 декабря передвижение в Зоне безопасности может быть разблокировано. Такую надежду выразил Игорь Додон.

    "Надеюсь, что после 1 декабря вернемся к свободному передвижению к Зоне безопасности. У нас хороший диалог с тираспольским лидером Владимиром Красносельским. Мы говорили на прошлой неделе, я надеюсь, что решим проблемы в самом ближайшем будущем. Их аргументы, связанные с пандемией, понятны, но есть много случаев, когда люди страдают, потому что родители тут, а дети - там, и наоборот. Родственники не могут повидаться. Срочно надо решать", - сказал Игорь Додон во время прямой трансляции, передает noi.md

    Обновлено ( 17.10.2020 11:46 )  