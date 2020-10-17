Додон: С 1 декабря возможен возврат к свободному передвижению с Приднестровьем

С 1 декабря передвижение в Зоне безопасности может быть разблокировано. Такую надежду выразил Игорь Додон.

"Надеюсь, что после 1 декабря вернемся к свободному передвижению к Зоне безопасности. У нас хороший диалог с тираспольским лидером Владимиром Красносельским. Мы говорили на прошлой неделе, я надеюсь, что решим проблемы в самом ближайшем будущем. Их аргументы, связанные с пандемией, понятны, но есть много случаев, когда люди страдают, потому что родители тут, а дети - там, и наоборот. Родственники не могут повидаться. Срочно надо решать", - сказал Игорь Додон во время прямой трансляции, передает noi.md