Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: Люди платили государству, а сегодня получают мизерную пенсию

    17.10.2020 11:28 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат от PAS Майя Санду отметила, что очень важно тратить средства на социальные проекты.

    Об этом она заявила в рамках передачи на одном частном телеканале.

    Ведущий отметил, что люди уже подсчитали, во сколько обойдутся обещания политиков, на них потребуется более 50-55 миллиардов леев. Это около 5% ВВП.

    "Если смотреть на самые большие расходы по моим предложениям, это программа для сел. Нам надо инвестировать 100 миллионов евро каждый год в наши села. Это проекты по водоснабжению, утилизации отходов, канализации", - отметила Санду, пишет point.md.

    Она напомнила, что договорилась о программе финансирования с ЕС.

    "Я хочу, чтобы мы получали в качестве грантов 100 млн леев от ЕС ежегодно. Важно, чтобы молодежь оставалась. Эта программа предусматривает финансирование малого бизнеса и социальные проекты. Только так мы сможем улучшить жизнь людей", - добавила Санду.

    Также она подняла вопрос минимальной пенсии.

    "Люди проработали много лет, но они получают пенсии ниже прожиточного минимума. Для многих людей - это самая большая проблема. Я не могу сказать им, что президент этим не занимается. И я пойду в парламент с законопроектом. Чтобы повысить пенсии, нужна большая сумма. За счет борьбы с коррупцией, а также за счет нормальной экономики, можно выплачивать пенсии", - добавила Санду.

     