Усатый: В ближайшие дни многие депутаты покинут фракцию Pro Moldova

Кандидат в президенты Ренато Усатый заявил, что большинство депутатов от Pro Moldova выйдут из фракции в ближайшие дни и присоединятся к партии "Шор", чтобы изменить конфигурацию правящей коалиции.

По словам Усатого, более половины депутатов от Pro Moldova выйдут из фракции, присоединятся к партии "Шор" и сформируют коалицию с ПСРМ, чтобы сформировать новый правящий альянс, передает cotidianul.md

"На данный момент у социалистов 37 депутатов, а у партии "Шор" - 8. С Никифорчуком и Андронаки - всего 47. До 53 или 54 депутатов дополнят из Pro Moldova", - сказал Ренато Усатый.

Ренато Усатый заявляет, что Владимир Плахотнюк также примет участие в этой «операции», а «ответственным» за перевод депутатов будет депутат Василе Быткэ из Ниспорен, близкий друг бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

"Додон говорит, что не создаст коалицию с Канду, с Плахотнюком. Вы поняли эту комбинацию? Додон выйдет и скажет, что создает коалицию для спасения страны", - добавил Усатый.

В настоящее время в правящей коалиции ДПМ и ПСРМ всего 48 депутатов. Большинство обеспечивают Владимир Андронаки, Евгений Никифорчук и Александр Олейник.