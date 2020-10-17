Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Усатый: В ближайшие дни многие депутаты покинут фракцию Pro Moldova

    17.10.2020 11:23 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат в президенты Ренато Усатый заявил, что большинство депутатов от Pro Moldova выйдут из фракции в ближайшие дни и присоединятся к партии "Шор", чтобы изменить конфигурацию правящей коалиции.

    По словам Усатого, более половины депутатов от Pro Moldova выйдут из фракции, присоединятся к партии "Шор" и сформируют коалицию с ПСРМ, чтобы сформировать новый правящий альянс, передает cotidianul.md

    "На данный момент у социалистов 37 депутатов, а у партии "Шор" - 8. С Никифорчуком и Андронаки - всего 47. До 53 или 54 депутатов дополнят из Pro Moldova", - сказал Ренато Усатый.

    Ренато Усатый заявляет, что Владимир Плахотнюк также примет участие в этой «операции», а «ответственным» за перевод депутатов будет депутат Василе Быткэ из Ниспорен, близкий друг бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

    "Додон говорит, что не создаст коалицию с Канду, с Плахотнюком. Вы поняли эту комбинацию? Додон выйдет и скажет, что создает коалицию для спасения страны", - добавил Усатый.

    В настоящее время в правящей коалиции ДПМ и ПСРМ всего 48 депутатов. Большинство обеспечивают Владимир Андронаки, Евгений Никифорчук и Александр Олейник.

     