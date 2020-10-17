Додон назвал 5 основных достижений за четыре года президентства

Игорь Додон перечислил пять основных достижений, которые, по его словам, он сумел реализовать за время своего пребывания на посту президента Молдовы.

К основным успехам глава государства отнес «массовые визиты в территории, социальные инициативы, отставку бывшего правительства во главе с демократом Павлом Филипом, восстановление диалога с Российской Федерацией и с приднестровским регионом», - пишет zdg.md

«Первое достижение - это диалог с гражданами. За время моего пребывания в должности я побывал в 600 населенных пунктах, ни один президент не был так активен в территориях и не вел такого диалога с народом. Полагаю, это первое мое достижение.

Второе важное достижение - это социальные инициативы, которые мне удалось продвинуть.

Третье достижение заключается в том, что нам удалось в июне прошлого года свергнуть правительство и олигархический режим. Мы убрали Плахотнюка. Это достижение нашей команды.

Четвертое - это восстановление сбалансированной внешней политики, и я имею в виду, в частности, то, что нам удалось восстановить стратегические дружественные отношения с Российской Федерацией. Мы не ухудшили отношения с Европейским союзом, продолжили европейскую интеграцию, выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, но в то же время нам удалось восстановить отношения с Россией.

Пятое достижение - это возобновление диалога с руководством приднестровского региона. За эти четыре года у меня было восемь встреч с Красносельским. Напомню, что ни у одного президента с 2003 года не было такого частого диалога. Нам удалось решить некоторые проблемы, которые не решались десятилетиями, связанные с землями сельскохозяйственного назначения, регистрационными номерами, открытием моста, дипломами об образовании и многим другим», - сказал Игорь Додон.

Игорь Додон, независимый кандидат на президентских выборах 1 ноября 2020 года, публично поддерживаемый Партией социалистов Республики Молдова.