Воронин: Разве Молдову можно спасти только на посту президента?

Владимир Воронин утверждает, что не хочет нового срока полномочий на посту президента Молдовы.

Ранее глава ПКРМ заявлял, что будет баллотироваться, но по его словам, единственная причина заключалась в том, чтобы держать Игоря Додона в напряжении, сообщает jurnal.md

«Есть тактические и стратегические моменты. Мое заявление было тактическим. Когда на партийном пленуме мы приняли решение, что не участвуем в этих выборах, потому что они не конституционные, Додон вызвал своих людей и сказал, что все, Воронин на выборы не пойдет. Но до этого мы держали их в боевой форме», - заявил Воронин в передаче на телеканале Jurnal TV.

Бывший президент не считает, что, отказавшись от участия в президентских выборах 1 ноября, он косвенно оказывает поддержку Игорю Додону в левом сегменте.

«Я никого не поддерживаю. Он ничего не делал четыре года. Зачем мне возвращаться? Я дважды был президентом, мне этого достаточно. Что, Молдову можно спасти, только будучи на посту президента? Это возможно и в оппозиции», - добавил Воронин.

Напоминаем, что Владимир Воронин был президентом Молдовы с 2001 по 2009 год.