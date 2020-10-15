Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Воронин: Разве Молдову можно спасти только на посту президента?

    15.10.2020 15:33 TVC21 Новости - Политика

    Владимир Воронин утверждает, что не хочет нового срока полномочий на посту президента Молдовы.

    Ранее глава ПКРМ заявлял, что будет баллотироваться, но по его словам, единственная причина заключалась в том, чтобы держать Игоря Додона в напряжении, сообщает jurnal.md

    «Есть тактические и стратегические моменты. Мое заявление было тактическим. Когда на партийном пленуме мы приняли решение, что не участвуем в этих выборах, потому что они не конституционные, Додон вызвал своих людей и сказал, что все, Воронин на выборы не пойдет. Но до этого мы держали их в боевой форме», - заявил Воронин в передаче на телеканале Jurnal TV.

    Бывший президент не считает, что, отказавшись от участия в президентских выборах 1 ноября, он косвенно оказывает поддержку Игорю Додону в левом сегменте.

    «Я никого не поддерживаю. Он ничего не делал четыре года. Зачем мне возвращаться? Я дважды был президентом, мне этого достаточно. Что, Молдову можно спасти, только будучи на посту президента? Это возможно и в оппозиции», - добавил Воронин.

    Напоминаем, что Владимир Воронин был президентом Молдовы с 2001 по 2009 год.

     