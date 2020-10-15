Нэстасе предложил Санду отказаться от участия в выборах

Кандидат от Платформы DA на пост президента Андрей Нэстасе предложил Майе Санду, кандидату на выборах от ПДС, отказаться от избирательной гонки.

Политик считает, что Майя Санду «не сможет выиграть у Игоря Додона». Более того, Нэстасе убежден, что именно он одержит победу, если Санду поддержит его кандидатуру, пообещав предложить ей ключевую должность в государстве, как только он станет президентом, сообщает agora.md

Нэстасе ссылается на социологические опросы, «которые, как и в 2016 году, к сожалению, не дают шансов кандидату ПДС обойти Игоря Додона во втором туре».

«Те же социологические исследования четко демонстрируют, что, как и в 2016 году единственный кандидат, способный победить Игоря Додона, - это кандидат Платформы DA. Социологические аргументы основаны на десятках исследований, проведенных с начала 2020 года и имеющие отношение ко всему населению Молдовы, а успех в данном случае связан с предыдущей деятельностью, прошлым, профилем и личностью электоральных оппонентов», - пояснил Нэстасе.

В связи с этим кандидат от платформы DA предложил Майе Санду, чтобы ПДС вновь вернулась в блок ACUM, а она отказалась от предвыборной гонки.

«Я прошу г-жу Майю Санду оценить наше национальное дело и отказаться от избирательной гонки, в которой, согласно всем социологическим исследованиям, она не может выиграть у Игоря Додона. Я также прошу их поддержать меня с искренностью и максимальной заинтересованностью, как я и мои коллеги из Платформы DA сделали это в предвыборной кампании осенью 2016 года. Я публично заявляю, что как только выиграю президентские выборы, учитывая, что граждане Молдовы проголосуют за проект для страны, за ее европейское развитие, я начну юридические и конституционные процедуры по формированию парламентского большинства с назначения г-жи Майи Санду на одну из ключевых должностей в государстве», - сказал Нэстасе.

Майя Санду пока не прокомментировала это предложение.