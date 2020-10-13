ДПМ предложит антикризисный план после выборов

После президентских выборов ДП предложит парламенту план вывода страны из кризиса. Об этом заявил лидер ДП Павел Филип на брифинге для прессы.

Отметим, что сейчас партия находится у власти и образует парламентское большинство с ПСРМ, пишет agora.md

"Выборы пройдут, но наш долг, как депутатов парламента, - сесть и найти решения для страны. Поэтому сразу после выборов, когда политическая напряженность спадет, и все спустятся на землю, ДП положит на стол парламента список приоритетов, план вывода страны из кризиса", - сказал лидер ДПМ Павел Филип.

Напомним, что недавно лидер ДП заявил, что коалиция с ПСРМ хрупкая и пограничная, и альянс будет существовать до тех пор, пока набирается большинство голосов, а ДПМ "будет чувствовать себя полезной в правительственной команде".