Нэстасе: Если я стану президентом, Кику уйдет

Кандидат в президенты, лидер Платформы DA Андрей Нэстасе утверждает, что, если он станет президентом Молдовы, одно из первых, что он сделает, - уволит действующего премьер-министра Иона Кику.

Об этом политик заявил в понедельник вечером в эфире передачи Cutia Neagră на канале TV8, сообщает zdg.md

Нэстасе утверждает, что в случае его победы на президентских выборах правительство во главе с Ионом Кику будет распущено, а на пост главы исполнительной власти будет предложена кандидатура нынешнего вице-председателя парламента, депутата платформы DA Александра Слусаря.

В то же время Нэстасе отметил, что если кандидатура Слусаря не будет поддержана на пленарном заседании парламента, в списке кандидатов на должность премьер-министра может быть и лидер ПДС Майя Санду.

«Я хочу выиграть у Додона во втором туре. Я не собираюсь воевать с другими кандидатами, я просто не хочу, чтобы Додон больше был президентом, я хочу, чтобы на его место пришел Андрей Нэстасе, чтобы сплотить общество, а не разделять его. Если Нэстасе станет президентом, Кику уйдет в отставку, а Александр Слусарь будет назначен главой правительства.

Кику либо уйдет в отставку, либо будет уволен большинством, которое будет построено вокруг кандидата Платформы DA на пост премьер-министра. Предложение будет направлено всем депутатам.

Если кандидатура Слусаря не пройдет, тогда мы выступим с другим предложением, г-н Мунтяну, г-жа Санду. Я был бы рад, если бы г-жа Санду поддержала меня как президента, мы пошли бы в тандеме, как я с г-ном Слусарем», - сказал Андрей Нэстасе.