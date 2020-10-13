Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Воронин о призыве Ивановой к ПКРМ: Не думаю, что кто-то побежит за ней

    13.10.2020 23:11 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ПКРМ Владимир Воронин призывает своих сторонников бойкотировать президентские выборы и с долей скептицизма относится к просьбе кандидата от партии "Шор" Виолетты Иванов о поддержке.

    "Не думаю, что члены партии побегут за этой Иванов. Нормальный человек за несколько лет не сменит три партии. Мы полностью бойкотируем голосование и призываем граждан не ходить на избирательные участки, потому что достойных кандидатур нет. Все как Иванов или почти как она", - отметил политик, передает publika.md

    В то же время депутат от PRO Moldova Cергей Сырбу не считает заявления кандидата от партии "Шор" чем-то из ряда вон выходящим: "Это логично, все конкуренты имеют право общаться с избирателями независимо от политической окраски. Мы в партии еще не обсуждали этот вопрос. Решение о дальнейшей стратегии появится позже".

    Ранее Виолетта Иванов призвала сторонников PRO Moldova, Демпартии и ПКРМ отдать свой голос за нее. По словам Иванов, во время ее встреч с избирателями многие сторонники указанных политформирований говорили, что им нравится ее предвыборная программа.

     