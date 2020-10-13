Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Став президентом, Санду хочет продолжить проекты, начатые на посту премьера

    13.10.2020 23:08 TVC21 Новости - Политика

    Майя Санду, кандидат ПДС на президентских выборах, на посту главы государства хочет продолжить проекты, которые она начала в качестве премьер-министра.

    Лидер ПДС отметила успехи, достигнутые ею на посту главы исполнительной власти: привлечение внешней помощи в систему здравоохранения, повышение пособий, а также заработной платы для государственных служащих. Кандидат в ПДС также подчеркнула, что за пять месяцев, пока она возглавляла правительство Молдовы, были расторгнуты контракты, заключенные государством с сомнительными компаниями, и уволены высокопоставленные чиновники, имеющие проблемы с неподкупностью, сообщает tvrmoldova.md

    «Мы получили 61 миллион евро для объединения электрических сетей между Молдовой и Румынией, остановили программу предоставления гражданства за деньги, предприняли важные шаги по демонополизации торговли орехами, мясом и уволили коррумпированных людей из руководства таможенной службы, ANSA, НКСС, Агентства по лекарствам, Moldtelecom, PostaMoldovei и других. Мы сделали это за 5 месяцев, представьте, сколько мы можем сделать за 4 года», - сказала политик.

    Напомним, что выборы президента в Молдове состоятся 1 ноября 2020 года.

     