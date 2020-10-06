Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Влад Плахотнюк не может вернуться на территорию США
    Бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк больше не может вернуться на территорию Соединенных Штатов Америки. ...
    23
    Посол Германии: Реформа правосудия – важный проект, и мы надеемся на прогресс
    Инвесторы могут проявить заинтересованность в Республике Молдова, но они проанализируют не только деловой климат, но ...
    189
    Тэнасе о краже миллиарда: Шансы вернуть хотя бы один доллар ничтожны
    Экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе отметил, что прошло немало времени, поэтому вернуть деньги, ...
    463
    Павловский: Прокуроры и судьи прячут свои процессуальные ошибки за решетками тюрем
    Экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский отметил, что молдавская правовая система сталкивается с разными проблемами. Об ...
    448
    Нэстасе: Необходимо конфисковать имущество политиков в пользу людей
    Необходимо конфисковать незаконно приобретенное имущество судей, прокуроров, политиков в пользу граждан Молдовы. Такое ...
    285
    В Молдове отмечают Национальный день вина
    3 и 4 октября в Молдове отмечают Национальный день вина. Традиционно проводившийся фестиваль на площади Великого Национального ...
    418
    Цыку: ЦИК отказал мне в регистрации в предвыборной гонке
    Кандидат от Партии национального единства на президентских выборах Октавиан Цыку сообщил, что был исключен из предвыборной ...
    420
    Додон: Заявления оппозиции о фальсификации - попытка оправдать возможный проигрыш
    В интервью румынскому новостному порталу Agerpres Игорь Додон прокомментировал информацию относительно количества избирательных ...
    398
    Филат: У нас системный кризис и для его решения нужно объединяться
    Бывший премьер-министр Влад Филат считает, что для преодоления кризиса все должны объединиться, включая гражданское ...
    415
    Филип: Полагаю, что в ближайшие два года досрочных выборов у нас не будет
    После президентских выборов в парламенте может появиться новый альянс большинства, и досрочных парламентских выборов ...
    381

    • Влад Плахотнюк не может вернуться на территорию США

    06.10.2020 12:23 TVC21 Новости - Политика

    Бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк больше не может вернуться на территорию Соединенных Штатов Америки.

    Информацию для телеканала Jurnal TV подтвердили в посольстве США в Молдове, сообщает jurnal.md

    «Посольство США в Молдове подтверждает, что Владимир Плахотнюк добровольно покинул Соединенные Штаты 28 августа 2020 года. C учетом заявления на г-на Плахотнюка Государственным секретарем в январе 2020 года в соответствии со статьей 7031 (c) Закона о бюджетных ассигнованиях Государственного департамента, иностранных операциях и связанных программ, в связи с его участием в серьезных коррупционных действиях, г-н Плахотнюк не имеет права на въезд в Соединенные Штаты», - говорится в ответе посольства США.

    Напомним, МВД ранее сообщало, что Влад Плахотнюк находится в Турции.

     