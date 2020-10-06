Влад Плахотнюк не может вернуться на территорию США

Бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк больше не может вернуться на территорию Соединенных Штатов Америки.

Информацию для телеканала Jurnal TV подтвердили в посольстве США в Молдове, сообщает jurnal.md

«Посольство США в Молдове подтверждает, что Владимир Плахотнюк добровольно покинул Соединенные Штаты 28 августа 2020 года. C учетом заявления на г-на Плахотнюка Государственным секретарем в январе 2020 года в соответствии со статьей 7031 (c) Закона о бюджетных ассигнованиях Государственного департамента, иностранных операциях и связанных программ, в связи с его участием в серьезных коррупционных действиях, г-н Плахотнюк не имеет права на въезд в Соединенные Штаты», - говорится в ответе посольства США.

Напомним, МВД ранее сообщало, что Влад Плахотнюк находится в Турции.