Нэстасе: Необходимо конфисковать имущество политиков в пользу людей

Необходимо конфисковать незаконно приобретенное имущество судей, прокуроров, политиков в пользу граждан Молдовы.

Такое обещание дал кандидат в президенты Молдовы Андрей Нэстасе на запуске предвыборной кампании, передает nokta.md

Нэстасе пообещал открыть заводы, фабрики, наладить систему здравоохранения, обеспечить хорошим образованием подрастающее поколение, повысить зарплаты врачам, инвестиции в агросектор и гарантии для сельхозпроизводителей.

«Независимо от того, на каком языке мы говорим или в какую церковь мы ходим, мы все хотим одного и того же. Я решил баллотироваться, потому что мы можем продолжать то, что мы начали вместе. Настало время для всех нас начать восстановление Молдовы с завтрашнего дня, это означает, что будущее начинается сегодня. Мы сможем решить все проблемы, которые сегодня существуют в обществе», — заявил Андрей Нэстасе.

«Все, что должно произойти в ближайшее время, в значительной степени повлияет на будущее», – заявил Нэстасе, передает diez.md

Кандидат также отметил, что для него в приоритете развитие сел Молдовы, сельского хозяйства, честное правосудие, поддержка молодежи и возвращение доверия к институтам государственной власти .