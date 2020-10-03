Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Цыку: ЦИК отказал мне в регистрации в предвыборной гонке

    03.10.2020 13:25 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат от Партии национального единства на президентских выборах Октавиан Цыку сообщил, что был исключен из предвыборной гонки.

    Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что об этом решении ему сообщили вчера, в день, когда он должен был дать старт своей избирательной кампании, сообщает unimedia.info

    «Вчера я был глубоко шокирован. День, когда мы должны были начать президентскую кампанию, был днем, когда ЦИК объявила, что я исключен из гонки. Я не думал, что правящий режим может быть таким гнусным», - написал Цыку.

    Следует отметить, что из ЦИК пока не поступило заявлений о решении исключить Октавиана Цыку из предвыборной гонки.

     