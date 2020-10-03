Додон: Заявления оппозиции о фальсификации - попытка оправдать возможный проигрыш

В интервью румынскому новостному порталу Agerpres Игорь Додон прокомментировал информацию относительно количества избирательных участков, открытых за рубежом.

Разъяснения президента прозвучали после появления многочисленных критических замечаний из-за числа участков, открытых в Российской Федерации, сообщает unimedia.md

«За рубежом открыто более 130-140 избирательных участков, из них 17 в России и более 86 в странах Евросоюза. Если взять количество граждан, которые находятся в Российской Федерации и которые находятся в Европейском Союзе, то это примерно одинаковое число. Согласно статистике, в России находятся 300 000-400 000 наших граждан. Такое же число, не более того, в Европейском Союзе, если взять все страны вместе. Кто в данном случае находится в невыгодном положении», - сказал президент.

Игорь Додон подчеркнул, что в Российской Федерации открыто всего 17 избирательных участков для 300–400 тысяч граждан Молдовы.

«На одном избирательном участке может быть максимум 5 000 бюллетеней. Давайте умножим это число на 17, и мы увидим, что в Российской Федерации могут проголосовать максимум 85 000 граждан, в то время как в Европейском Союзе имеется более 80 избирательных участков. Умножим это число на 5 000 бюллетеней, и увидим, что это дает право голоса 400 000 граждан. Эти аргументы вполне очевидны, не было никакого фаворитизма в отношении участков, открытых в России. Я считаю, что все эти заявления оппозиции о фальсификации выборов - это попытка оправдать возможный проигрыш. По их подсчетам, по нашим подсчетам, опросы показывают, что они, скорее всего, потерпят поражение в этой предвыборной гонке. Поэтому, они уже пытаются говорить о фальсификации, но этим они оказывают медвежью услугу своим избирателям, которые не понимают, почему тогда правые избиратели должны идти на участки, если их лидеры говорят, что будут фальсификации. Тогда нет смысла ходить на выборы», - сказал президент в интервью Agerpres.