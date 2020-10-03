Филат: У нас системный кризис и для его решения нужно объединяться

Бывший премьер-министр Влад Филат считает, что для преодоления кризиса все должны объединиться, включая гражданское общество.

Об этом он заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

"У нас системный кризис, а это решается не словами. Во-первых, нужно понять, что у нас происходит в экономике, детально. Это не проблема только правительства, это наша общая проблема. Кроме правительства есть парламент, научные сообщества, гражданское общество. Нужно объединяться", - отметил политик.

Он подчеркнул, что если все будут кидать камни в огород правительства, то они будут собирать эти камни вместо того, чтобы решать различные вопросы.

"Всем тем, кто может способствовать преодолению кризиса, нужно собраться. Нужно принимать меры на несколько лет вперед. У нас глубокий кризис. У нас нет реформы до конца, была засуха, существует проблема с коронавирусом, которая еще ударит. Есть немало вопросов. Должно быть понимание, что всем надо объединиться. Мы разные, у нас различные политические взгляды, но мы должны объединиться. Общество столько дробили, оно должно консолидировать усилия. Инициатива объединения может принадлежать президенту, спикеру, кому-то, у кого есть политический вес", - отметил Филат.