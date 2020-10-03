Филип: Полагаю, что в ближайшие два года досрочных выборов у нас не будет

После президентских выборов в парламенте может появиться новый альянс большинства, и досрочных парламентских выборов проводить не будут.

Так полагает председатель Демократической партии Павел Филип, заявивший, что мог бы сесть за стол переговоров с представителями ПДС, Платформы DA и ПСРМ. Более того, он не верит, что в ближайшем будущем Законодательное собрание будет распущено, сообщает tv8.md

«Если бы весь политический класс был ответственным, это означало бы, что у нас должна быть широкая коалиция, в которой могут участвовать четыре партии. Четыре политические партии. Партии «Шор» и PRO Moldova сюда не входят», - отметил Филип.

Филип заявил, что не хочет досрочных выборов и считает, что в ближайшее время парламент не будет распущен.

«В ближайшие два года, с моей точки зрения, досрочных выборов у нас не будет», - отметил Филип.