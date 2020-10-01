Додон о Плахотнюке: Избежать наказания никому не удастся

Президент заявил, что информацию о перемещении беглого олигарха наши органы знали, но получили ее из своих источников. Румыния, теперь Турция. В РМ необходимо оформить документы на экстрадицию, это определенная процедура. Но рано или поздно все беглецы предстанут перед законом. Об этом в передаче «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на НТВ рассказал президент РМ Игорь Додон, передает eNews.

«Думаю, что все уже поняли, что никому убежать и избежать правосудия не удастся. Улетел в штаты или Израиль, и все? Нет. Вот Филат сидел почти 5 лет. И может еще туда вернуться, как решит прокурор. А тем, кто пытается избежать правосудия, нигде не спрятаться. Хотя Плахотнюк был в штатах 1 год и два месяца. Я им намекал, но его не выдали нам».

Додон говорит, что в любом случае, рано или поздно все предстанут перед законом.

«По поводу работы наших органов. Мы знали, что гражданин РМ 7 сентября въехал в Румынию, чтобы оформить паспорт, 10-го выехал в Турцию. Мы общались с органами Румынии, спросили, почему они нам не дали эту информацию. Мы узнали ее из других источников. Депутаты из бывших демократов туда выезжали».

- Почему же генпрокуратура только на днях сделала заявление? «Чтобы осуществить экстрадицию, нужно оформить правильно все документы. У наших структур хорошие отношения с представителями следственных органов и прокуратуры других стран, они добьются тех результатов, на которые настроены. -Вопрос в том, будет ли Плахотнюк экстрадирован и как скоро? Многие склонны думать, что ваши дружеские отношения с Эрдоганом могли бы повлиять на это? «У Эрдогана хорошие отношения и с Путиным. А у Плахотнюка гражданство Молдовы и России». -Мы знаем, какие претензии предъявляются Плахотнюку в России. «Уверен, избежать наказания никому не удастся».