Филип: Коалиция с ПСРМ очень хрупка

Коалиция ПСРМ-ДПМ слаба, заявил лидер демократов Павел Филип. Он говорит, что альянс продержится до тех пор, пока будет большинство голосов, и члены ДПМ "будут чувствовать себя полезными в правительственной команде".

"Эта коалиция очень слаба, на том пределе, по которому мы ее подписали. Я объяснил, почему я это сделал. Я горжусь представителями Демократической партии в правительстве, они работают очень хорошо и доказывают это своими действиями, особенно учитывая кризис. Альянс будет существовать, пока будет большинство голосов, потому что мы полезны в этой правительственной команде", - сказал лидер ДПМ Павел Филип на пресс-конференции, пишет agora.md

Напомним, недавно президент Игорь Додон заявил, что "если бы он захотел, то завтра был бы уволен" министр образования Игорь Шаров, который раскритиковал президента за то, что он не носил защитную маску и не уважал социальную дистанцию во время посещения школы на севере страны.

Также недавно депутат Платформы DA Александр Слусарь обратился с просьбой о созыве заседания парламента. Он сказал, что деятельность Законодательного собрания заблокирована парламентским большинством.