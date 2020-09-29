Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филат: С Воронина хотели снять иммунитет, но я был категорически против

    29.09.2020 16:13 TVC21 Новости - Политика

    Бывший премьер-министр Влад Филат в программе «Главное» с Лилией Бураковской напомнил, что, когда с него сняли иммунитет и он был задержан прямо в здании парламента, был создан очень опасный прецедент. И никто не задался вопросом: за что, почему, нарушены права или нет? Даже звучали аплодисменты. А ведь была похожая ситуация с коллегой, которого он защитил, сообщает eNews.

    «Хотели снять иммунитет с г-на Воронина. Я был категорически против. Я сказал, что и дальше будем конкурировать политически. А в моем случае все радовались, хлопали. Думали, что счастье упало на политиков Молдовы, Филата арестовывают. За что, почему, нарушены права или нет? Они не понимали, не слышали очень важные моменты из моего высказывания. Проблема не во мне, а в обществе в целом. Был создан очень опасный прецедент. По этому конвейеру прошло столько людей, из примэрий, председатели районов, депутаты. Они были бодрыми, уверенными, а потом попадали в 13-ю тюрьму и через пару месяцев ломались».

    - Почему так мало людей отреагировали на то, что ваш бывший адвокат говорит о каких-то непозволительных вещах?

    «Проблема в том, что справедливость в отношения одного человека – либо она есть, либо ее нет. Когда хлопают оттого, что с человеком, даже не знакомым, что-то происходит, ты должен реагировать. Я это учел. Потому что, если ты это не делаешь, к тебе тоже не подойдут. Важно, чтобы это понимали», - уверен Филат.

     

     