Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Батрынча обвинил Слусаря в популизме: Народу не нужен дешёвый цирк

    29.09.2020 16:09 TVC21 Новости - Политика

    Вице-спикер парламента от партии социалистов Влад Батрынча раскритиковал на своей странице в социальной сети заявления заместителя председателя законодательного органа от партии «Достоинство и правда» Александра Слусаря, сообщает eNews.

    «Невежество рука об руку с лоббированием в обмен на проценты в собственный карман.

    Александр Слусарь сегодня допустил несколько гнусных нападок на председателя парламента Зинаиду Гречаную. Я утверждаю, что он уже взял на себя инициативу по лоббированию некоторых миллионеров в сельском хозяйстве, и поэтому он недоволен антипандемическими мерами, принятыми главой Законодательного собрания. Есть несколько депутатов, зараженных COVID-19, а также несколько сотрудников секретариата парламента.

    По этой причине Зинаида Гречаный распорядилась организовать рабочие заседания постоянных комиссий и другие мероприятия в режиме онлайн. Отмечу, что за более чем полгода у нас есть отработанная и функциональная практика проведения заседаний комиcсий  в режиме онлайн. Мы также рекомендуем, чтобы господин Слусарь внимательно ознакомился с распоряжением председателя парламента, который, как полагает оппозиционный депутат, ни слова не говорит о пленарных заседаниях.

    Однако представителям оппозиции нужна не столько эффективная работа парламентских институтов, сколько трибуна для политических зрелищ в предвыборной кампании. Граждане ждут от сановников другого. Результаты, а не дешевый цирк», написал Батрынча. 

     