Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Парламент не собирается уже третью неделю. Платформа DA требует назначить заседание

    29.09.2020 16:05 TVC21 Новости - Политика

    Председатель парламентской фракции Платформы «Достоинство и Правда» Александру Слусарь просит возобновить деятельность парламента, созвать заседание Постоянного Бюро и созвать Пленарное заседание, сообщает eNews.

    На брифинге для прессы Александру Слусарь отметил, что депутаты фракции «Платформа DA» возмущены и выражают недоумение попыткой заблокировать деятельность парламента, пишет tribuna.md.

    «Парламент не собирается на заседания уже третью неделю. Вчера председатель парламента издал положение о том, что парламентские комитеты должны проводить заседания в режиме онлайн. Известно, что у значительной части из них нет таких возможностей», – говорит Александру Слусарь.

    Он также отмечает, что непонятна формула еженедельной встречи высшего руководства страны.

    «Такое поведение недопустимо в парламентской стране. Мы обращаем внимание депутатов на то, что Парламент становится частью исполнительной власти. Председатель Парламента идет в Президиум и получает оттуда указания. Единолично решает, что Парламент должен быть заблокирован, парализован. Давайте тогда распустим Постоянное Бюро», – сказал Слусарь.

    В этом контексте вице-спикер парламента сказал, что есть 7-8 важных проектов, которые должны быть одобрены как можно скорее и по ним требуется консенсус, чтобы за них проголосовали не менее 60-80 голосов, в связи с этим он призвал разблокировать деятельность парламента.

     