Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филат о Плахотнюке: Сейчас он очень маленький, но пытается влиять

    29.09.2020 13:48 TVC21 Новости - Политика

    Экс-премьер-министр Влад Филат рассказал в программе «Главное» с Лилией Бураковской, какую роль сыграл в его судьбе беглый олигарх. Он уверен, что дело на него сфабриковал не только Плахотнюк. Многие из них по-прежнему находят в Молдове во власти и в бизнесе. И он намерен восстановить справедливость, передает eNews.

    - А кто эти люди, которые режиссируют Игоря Попу и других, которые пытаются вас остановить? Или это один человек?

    «А он тот же, Плахотнюк. Но то, что происходило в этой стране, не было сделано одним человеком. Очень много людей были вовлечены в этом беспределе. Многие из них сейчас находятся в Молдове, кто в политике, кто в бизнесе».

    - Г-н Плахотнюк продолжает не только руководить теми людьми, которые когда-то ему подчинялись. Но и влиять на политику, что даже после вашего освобождения он управляет теми, кто оказывает атаки на вас?

    «Это сложно определить. Те, кто в политике и занимается политикой, все знают очень хорошо. Он сейчас очень маленький, но пытается что-то сделать. Посмотрим, к чему это приведет. Я почувствовал все на себе и, к сожалению, моя семья тоже. Я что-то буду делать, чтобы восстановить справедливость в ситуации, которая происходила со мной», - уверяет Филат.

     

     