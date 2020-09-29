Игорь Додон зарегистрировался в качестве кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Игоря Додона кандидатом на президентских выборах, намеченных на 1 ноября. Об этом политик сообщил в пресс-службе учреждения 28 сентября.

«Комиссия зарегистрировала электоральные символы для печати в бюллетенях для голосования, утвердила представителей с правом совещательного голоса в ЦИК и лиц, ответственных за финансирование (казначеев) соответствующих конкурентов на выборах», — отметили в Центризбиркоме, передает gagauzinfo.md

Напомним, в Молдове выборы президента назначены на 1 ноября. Центизбирком уже зарегистрировал трех кандидатов: лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, председателя партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе и бывшего председателя Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Тудора Делиу.