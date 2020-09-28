Додон о безопасности на выборах: Берем опыт других стран на вооружение

Выборы в условиях пандемии. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как сделать голосование безопасным.

«К сожалению, пандемия есть, мы должны понимать, что с этой пандемией нам придется жить, надеемся, что не слишком долго. Появляются вакцины – и в России, и в других странах. Поэтому из-за пандемии отменять или переносить, мы думаем, что не стоит. Во всяком случае, мы, руководство страны, с этой инициативой не выйдем. Нужно, чтобы были предприняты дополнительные меры в связи с ситуацией с пандемией. Мы видели, как на очень хорошем уровне вы провели такие выборы в Российской Федерации, или как это прошло в других странах. Мы берем этот опыт на вооружение и, конечно, будем делать все возможное, чтобы обезопасить здоровье граждан, которые примут решение участвовать в этих выборах», – отметил молдавский лидер, передает mir24.tv.