Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон о безопасности на выборах: Берем опыт других стран на вооружение

    28.09.2020 10:58 TVC21 Новости - Политика

    Выборы в условиях пандемии. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как сделать голосование безопасным.

    «К сожалению, пандемия есть, мы должны понимать, что с этой пандемией нам придется жить, надеемся, что не слишком долго. Появляются вакцины – и в России, и в других странах. Поэтому из-за пандемии отменять или переносить, мы думаем, что не стоит. Во всяком случае, мы, руководство страны, с этой инициативой не выйдем. Нужно, чтобы были предприняты дополнительные меры в связи с ситуацией с пандемией. Мы видели, как на очень хорошем уровне вы провели такие выборы в Российской Федерации, или как это прошло в других странах. Мы берем этот опыт на вооружение и, конечно, будем делать все возможное, чтобы обезопасить здоровье граждан, которые примут решение участвовать в этих выборах», – отметил молдавский лидер, передает mir24.tv.

     