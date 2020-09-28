Филат: Тому, кто найдет у меня Mercedes S-Class, я его подарю

В ходе вчерашней пресс-конференции лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат опроверг заявления, сделанные его бывшим адвокатом Игорем Попой в передаче на телеканале Jurnal TV, сообщает eNews.

Бывший премьер-министр Филат, в частности, прокомментировал наличие вилл в Швейцарии и роскошных автомобилей, о которых говорил его экс-защитник.

«Я не владел и не владею домами в Швейцарии на берегу Женевского озера. Если есть расследования, они в распоряжении компетентных учреждений. Мне не поступало никаких сообщений от властей Франции, как утверждает Попа, или от властей каких-либо других государств. Он должен выучить географию. Франция - это Франция, Женевское озеро находится в Швейцарии. Если будет необходимо предоставить информацию, я в распоряжении всех учреждений», - сказал Влад Филат.

Что касается заявления Игоря Попы о том, что Влад Филат ездит на Dacia Duster, а на самом деле у него есть Mercedes S-класса, Влад Филат отметил, что с тех пор, как он вышел из тюрьмы, он ни разу не ездил на автомобиле Duster.

«Не то чтобы мне эта машина не нравилась, это действительно хороший автомобиль. Просто у меня не было шанса», - сказал Филат.

«Я заявляю: Тот, кто найдет у меня Mercedes S-Class, получит его в собственность. Прошу всех: журналистов, полицию, прокуратуру, частных детективов, найдите и получите эту машину», - сказал лидер ЛДПМ.

Напомним, бывший адвокат Влада Филата Игорь Попа сделал целый ряд скандальных заявлений в адрес бывшего премьер-министра. Защитник заявил, что Влад Филат и Влад Плахотнюк поддерживают связь и разговаривают по телефону до сегодняшнего дня, а в течение всего периода нахождения в тюрьме Филат жил “как в гостинице”, бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк позаботился о том, чтобы Филат проводил время с друзьями и получал рождественские подарки в обмен на молчание.

Заявления адвоката о его бывшем подзащитном вызвали волну возмущения среди его коллег. Адвокаты выразили возмущение и резко раскритиковали его выступление на телеканале, напомнив о Кодексе этики адвоката.